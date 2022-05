"Borgo in fiore", una domenica di intrattenimento a tema floreale

CASTELPONZONE - Un altro successo per le Castelline del Borgo, il gruppo di donne che inanella da tempo iniziative di valorizzazione di Castelponzone. È stato così anche domenica con «Borgo in fiore», una giornata con tante occasioni di intrattenimento, con il patrocinio del Comune di Scandolara Ravara. Dalla mattina alla sera, sparse nel centro del paese, sono state collocate diverse bancarelle con fiori, piante, idee regalo. In mattinata si è tenuta una lezione gratuita di yoga con rilassamento finale grazie alle campane tibetane e nella parte terminale dei portici è stato concentrato lo street food, con torta fritta, pizza e gelato artigianale. Aperto anche il museo dei cordai.

La partecipazione più massiccia si è vista nel pomeriggio, complice anche una giornata di sole, con qualche nuvolone minaccioso che non ha fortunatamente fatto danni. Alle 15, nello spazio verde posto davanti alla chiesa è iniziato un laboratorio creativo per bambini e ragazzi. Poco dopo le 15.30 ha preso il via l’applaudito concerto della Junion Band, gruppo bandistico dell’Unione lombarda dei Comuni Oglio-Ciria (Scandolara ripa d’Oglio, Corte de’ Frati, Olmeneta e Grontardo) di una quarantina di elementi. Repertorio variegato, a parte da alcune colonne sonore, e tanta gente ad ascoltare. Dalle 17 gli aperitivi di Simone. I portici sono stati abbelliti con coccarde di fiori e con dettagli che hanno impreziosito l’estetica del paese: una cura del dettaglio apprezzata dai tanti visitatori.