Calcio, la Cremonese vola: 2 a 0 alla Spal e primo posto in solitaria

FERRARA - La Cremonese a Ferrara conquista tre punti vitali per la corsa promozione e torna in testa alla classifica da sola. Alla fine i grigiorossi hanno regolato 2 a 0 i locali di mister Venturato dopo una partita giocata in pieno controllo, da squadra matura.

Nel primo tempo la Cremonese è andata subito in vantaggio su calcio di rigore, conquistato da Zanimacchia e trasformato da Ciofani.

Nel secondo tempo i gigiorossi hanno dovuto tenere botta a un grande inizio della Spal che, però, non è riuscita a trovare il gol del pareggio.

Con pazienza la Cremonese ha riconquistato metri e al 65’ Zanimacchia, ancora protagonista dopo la doppietta contro il Pordenone, ha firmato il definitivo 2 a 0 saltando Alfonso e insaccando a porta vuota dopo un bel contropiede orchestrato da Strizzolo e Fagioli. E il risultato poteva anche essere più rotondo se all’81’ Rafia avesse avuto maggior fortuna: il grigiorosso ha sfiorato un capolavoro da oltre la metà campo con un tiro che ha scavalcato Alfonso fuori dai pali ma è terminato a pochi centimetri dal palo.

95' Cross di Casasola per Strizzolo. Alfonso anticipa in uscita.

92' Ammonito Meccariello.

90' + 6' Concessi 6' di recupero.

85' Cambio per la Cremonese: fuori Zanimacchia dentro Ravanelli.

81' Rafia sfiora il gol dell’anno! Da oltre metà campo prova a sorprendere Alfonso fuori dai pali. Palla che sfiora il palo e termina fuori.

78' Cambio per la Spal: fuori Zanellato dentro Da Riva.

73' Dickmann al volo cerca Melchiorri. Bianchetti salva la Cremonese, anticipando l’attaccante ferrarese.

72' Cross di Dickmann per Mora. Carnesecchi blocca la conclusione.

69' Doppio cambio per la Cremonese: fuori Crescenzi e Fagioli dentro Casasola e Rafia.

68' Ammonito Zanimacchia.

67' Doppio cambio per la Spal: fuori Latte Lath e Pinato dentro Vido e Mora.

66' Gol confermato: Spal 0 Cremonese 2.

66' Var check in corso per verificare la regolarità dell’intervento di Strizzolo che ha portato al raddoppio.

L'esultanza di Luca Zanimacchia

⚽️ 65' RADDOPPIO DELLA CREMONESE. Zanimacchia!!! Grande recupero palla di Strizzolo che scambia con Fagioli e serve Zanimacchia lasciato da solo in area di rigore. Bravo poi l’esterno grigiorosso a saltare Alfonso e ad insaccare lo 0-2.

64' Cross di Dickmann per Melchiorri che di testa non trova la porta.

62' Cambio per la Spal: fuori Peda dentro Capradossi.

61' Ciofani si fa spazio in area di rigore e calcia sull’esterno della rete.

59' Latte Lath dal limite vince un rimpallo con Bartolomei e calcia in porta. Conclusione sul fondo.

55' Doppio cambio per la Cremonese: fuori Castagnetti e Buonaiuto dentro Bartolomei e Strizzolo.

52' Zanimacchia si accentra e calcia a giro. Incrocio sfiorato dal 98 grigiorosso.

52' Crociata tenta la conclusione dalla distanza. Palla che termina alta.

49' Solo Spal in questi primi quattro minuti, Cremonese in difficoltà.

47' Buon inizio di ripresa della Spal. Melchiorri cerca un compagno in area. Okoli allontana.

46' Subito Spal con Latte Lath che cerca Melchiorri. Carnesecchi esce e blocca.

46' Cambio per la Spal: fuori D’Orazio dentro Crociata.

Inizia il secondo tempo.

Fine primo tempo.

45' +1' Concesso un minuto di recupero.

45' Gioco fermo a Ferrara. Okoli rimasto a terra dopo un contrasto con Melchiorri.

44' Carnesecchi in uscita ferma Latte Lath che era scappato via alla difesa grigiorossa.

37' Cross di Zanimacchia per Ciofani. Colpo di testa del 9 grigiorosso che non crea problemi ad Alfonso.

33' Cross di Dickmann che attraversa tutta l’area di rigore e arriva a Celia che calcia a lato.

31' Gaetano tenta la conclusione da fuori area. Sinistro che termina alto.

29' Contropiede di Pinato che cerca Melchiorri in area. Okoli ferma tutto.

25' Zanimacchia scappa sulla destra a Celia e mette un cross per Fagioli che in anticipo sul primo palo non trova la porta.

22' Spinge la Spal in questi minuti. Cross di Dickmann che diventa buono per Melchiorri. L’attaccante della Spal calcia alto da pochi metri.

18' Latte Lath cerca Melchiorri in area di rigore. Buona uscita bassa di Carnesecchi che blocca l’azione avversaria.

14' Fagioli cerca Crescenzi in verticale. Palla troppo lunga che il terzino non riesce a raggiungere.

8' Punizione dai 25 metri calciata da Esposito. Palla che termina alta.

Ciofani trasforma dagli undici metri

⚽️ 4' GOL DELLA CREMONESE: Ciofani trasforma dagli undici metri. Tiro centrale, battuto Alfonso.

3' CALCIO DI RIGORE per la CREMONESE! Su un pallone allontanato da Melchiorri, Zanimacchia mette giù in area di rigore e viene atterrato irregolarmente da Latte Lath

2' Primo corner della partita conquistato da Buonaiuto.

1' Partita iniziata: primo possesso grigiorosso.

I tifosi della Cremonese in trasferta.

LE FORMAZIONI

SPAL (4-3-3): Alfonso; Dickmann, Capradossi, Meccariello, Celia; Zanellato, Esposito, Pinato; Latte Lath, Melchiorri, D’Orazio. In panchina: Pomini, Thiam, Crociata, Zuculini, Saiani, Mora, Almici, Vido, Peda, Da Riva, Heidenreich. All. Venturato.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Crescenzi; Castagnetti, Fagioli; Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani. In panchina: Ciezkowski, Sarr, Fiordaliso, Casasola, Ravanelli, Gondo, Strizzolo, Meroni, Bartolomei, Rafia. All. Pecchia.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

