Calcio, tra Cremo e la vetta c'è di mezzo la Spal

CREMONA - Con quattro vittorie consecutive, l’ultima strappata ieri al Crotone in pieno recupero, il Monza è il nuovo leader del campionato. I colpi di scena si susseguono giornata dopo giornata e ora tocca alla squadra di Stroppa sperare nel passo falso delle avversarie. Oggi i brianzoli avranno gli occhi puntati su Cremonese e Pisa, le uniche squadre in grado di superarli in caso di successo.

È un modo come un altro per ribadire che i grigiorossi sanno bene che ogni mezzo passo falso potrebbe fare precipitare di colpo la classifica e con conseguenze non lievi. Oggi contro la Spal dei tanti ex (mancherà Lorenzo Colombo per squalifica tra gli estensi) i ragazzi di Pecchia provano a dare l’ultima zampata prima di riprendere fiato approfittando della sosta, perché aprile si aprirà con un doppio confronto casalingo contro Reggina ed Alessandria nel giro di tre giorni.

Per farlo, la Cremonese dovrà ripartire dall’ultima mezzora offerta contro il Pordenone, quando la squadra ha cominciato a muoversi su tutto il campo con le giuste distanze esaltando la qualità dei propri giocatori sia nel palleggio che nell’inserimento negli spazi. In precedenza infatti i grigiorossi avevano attaccato restando eccessivamente lunghi e spendendo energie senza costrutto. Il calcio di Pecchia invece esige più compattezza.

Anche il Pordenone ha ricordato che in questo momento nessuno è disposto a lasciare strada all’avversario, ma soprattutto punti. Il fatto che il calendario della Cremonese sia ormai orfano di scontri al vertice non consente di abbassare la guardia nel momento più delicato della stagione, dove è necessaria più continuità rispetto al passato perché nel giro di sei punti orbitano sette squadre.

In classifica la Spal è relativamente tranquilla, perché ha un buon margine di sicurezza sulla zona playout e nel gioco ha trovato maggiori riferimenti rispetto al girone di andata da quando Venturato ha portato il suo credo tattico.

Pecchia può fare affidamento su una rosa che gli garantisce più soluzioni in ogni ruolo e ormai ha fatto capire che l’interpretazione è la chiave che fa rendere ogni sua scelta.

Mancherà Valeri in difesa per un bel pezzo, con l’ex Sernicola che potrebbe ripartire sulla fascia sinistra. Okoli, altro ex di turno, potrebbe essere riconfermato al centro della difesa accanto a Bianchetti che ora sta bene e non ha perso molto tempo nel recupero della contrattura. Altro ex che attende il ritorno in campo è Castagnetti, mentre davanti Ciofani si candida per un posto da titolare senza avere al proprio fianco Baez che si è fermato in questi giorni. Ci sono però Zanimacchia, Buonaiuto e Strizzolo (all’occorrenza pure Gaetano) a coprire le fasce.