Desalu rimprovera la mamma: "Ha buttato le mie mutande da gara portafortuna"

CASALMAGGIORE - L'onda lunga della fantastica prova della staffetta 4x100 azzurra, medaglia d'oro alle scorse Olimpiadi di Tokyo, non accenna a smorzare la sua forza. Ieri, l'atleta casalasco Fausto Desalu è stato ospite della redazione della Gazzetta dello Sport dove ha rilasciato una lunga intervista ad Andrea Buongiovanni. Il portacolore delle Fiamme Gialle, in procinto di diventare appuntato, si è raccontato a ruota libera, tra il racconto dell'epico risultato ottenuto con i moschettieri compagni d'avventura - Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Lorenzo Patta - e lo splendido rapporto con la mamma Veronica: "Ha speso la sua vita per me, ha fatto tanti sacrifici facendomi anche da padre. Sono orgoglioso di averle regalato tutto questo. Non fa più la badante a Parma, ma lavora in una casa di riposo a Casalmaggiore; ci va a piedi". Ma da inguaribile guascone, con quegli occhi grandi e sempre brillanti, Fausto tra il serio e il faceto ha comunque voluto dare a mamma Veronica la stoccata: "Le rimprovero solo una cosa: ha buttato le mie mutande da gara portafortuna".