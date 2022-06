Nella terra di Alvini: i "segreti" del mister rivelati dai compaesani di Fucecchio

FUCECCHIO - Nella terra di Massimiliano Alvini, il nuovo mister della Cremonese. I suoi compaesani, cittadini di Fucecchio - comune in provincia di Firenze - lo raccontano, rivelando qualche chicca sconosciuta ai più: "Massimiliano a dieci anni ha iniziato a giocare, ma era un po' scarso e tutti gli allenatori gli dicevano che aveva i piedi di legno. Ma aveva grinta e forza, ha sempre giocato". E poi, dalla panchina della piazza: "E' bravo, come persona e come allenatore".