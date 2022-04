Ciclismo: capolavoro Marta Cavalli, la sanbassanese vince l'Amstel Gold Race. "Una sensazione incredibile"

SAN BASSANO - Impresa di Marta Cavalli. La ciclista cremonese ha conquistato la vittoria all'Amstel Gold Race. Primo successo di un'italiana in questa classica del Nord. Un capolavoro quello portato a termine dalla rappresentante della squadra francese Fdj. Un attacco sull'ultimo passaggio sul muro del Cauberg, ha tenuto solo Asleigh Moolman, costretta però a cedere al ritmo straripante della Cavalli. Un'azione che ha consentito all'atleta cremonese di porre il proprio nome in una delle gare più prestigiose tra le gare del nord!

“Sono senza parole, senza dubbio è il successo più importante della mia carriera – ha spiegato Marta nella prima intervista in tv ad Eurosport dopo il trionfo -. In ricognizione avevamo studiato bene il percorso e sapevo che quello era il punto giusto per provarci. ‘O tutto, o niente’, è anche il motto della nostra squadra e si è dimostrato vincente. Temevo il freddo? Sì, perché in questa corsa lo avevo subito in passato e ho preferito coprirmi bene. Sono felicissima”.

