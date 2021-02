VIDEO Vaga per strada con un'ascia in mano

MARCARIA (20 febbraio 2021) - Vagava con un’ascia per le vie del centro di Marcaria; è successo ieri sera, e numerosi cittadini, impauriti hanno chiamato immediatamente il 112. Pochi minuti e due pattuglie della Compagnia dei carabinieri di Viadana si sono precipitate in via Crispi, dove hanno intercettato la ragazza e l’hanno immediatamente fermata, disarmandola.

L’ascia, era stata rubata pochi minuti prima dal cortile dell’abitazione di un 74enne del luogo, in via Atiette. La donna, N.B., una 31enne di origini albanesi domiciliata in provincia di Verona, si presentava in un evidente stato confusionale ed inizialmente non sapeva fornire nemmeno le generalità esatte ai militari.

Accompagnata presso la caserma di Viadana, dai militare del Nucleo Radiomobile, la giovane è stata identificata, e poi sottoposta volontariamente ad accertamenti sanitari presso l’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore.

I militari hanno provveduto anche a deferirla all’Autorità Giudiziaria di Mantova per il furto dell’ascia e per il porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO