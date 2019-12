Sinagoga affollata per la Festa dei lumi

SABBIONETA (27 dicembre 2019) - «La nostra città ha sempre accolto tutte le religioni, in particolare quella ebraica che qui ha avuto una storia importante e così sarà anche per il futuro». Le parole del sindaco Marco Pasquali hanno suggellato la Festa dei lumi, una delle principali del calendario ebraico, culminata con l’accensione della Chanukkiya. In una sinagoga affollata, il cantore Angel Harkatz insieme a un collega milanese ha recitato la preghiera che ha radunato israeliti delle comunità di Mantova, Modena, Verona, Venezia ma anche di San Francisco e New York. Un grande evento di festa organizzato insieme alla Pro loco del presidente Massimo Gualerzi che ha ricordato la forte collaborazione con la comunità ebraica mantovana che ha affidato proprio alla Pro loco la gestione della sinagoga. Presenti anche tanti non ebrei provenienti dal Viadanese.

