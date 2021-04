VIDEO Incendio di traversine in stazione, verifica sulle cause

PIADENA DRIZZONA (5 aprile 2021) - Intervento dei vigili del fuoco presso la stazione ferroviaria di Piadena intorno alle 11. I pompieri sono stati chiamati a domare l’incendio di traversine di legno e altri materiali accatastati nei pressi di un magazzino, tra il primo binario e il nuovo binario morto appena realizzato. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Torre de’ Picenardi. In via di verifica le cause del rogo. Inizialmente l’incendio ha sviluppato una colonna di fumo nero poi diventato bianco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO