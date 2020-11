VIDEO Registrate sul Po alcune scene del nuovo film 'Tutto qua' di Davide Ferrario

VIADANA/CASALMAGGIORE (23 novembre 2020) - Nonostante le nebbia tipicamente padana e i tentativi di "nascondersi" non è passata inosservata la troupe guidata da regista Davide Ferrario che nei giorni scorsi ha girato alcune riprese su un'imbarcazione in mezzo al Po. Il regista, originario di Casalmaggiore, è dunque tornato nella sua terra per ambientare alcune scene di "Tutto qua", un film che vede fra gli altri protagonisti Giovanni Storti (di Aldo, Giovanni e Giacomo), Neri Marcorè, Francesco Pannofino e altri. Fra la sponda emiliane e quella lombarda i cineasti sulla motonave Padus hanno scelto alcune location fra Boretto, Viadana e Casalmaggiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO