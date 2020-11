VIDEO Al via le offerte in chiesa con il Bancomat

CICOGNARA (22 novembre 2020) - «Abbiamo già avuto una quarantina di offerte». Don Andrea Spreafico, dopo la messa delle 18.30 di oggi, ha fatto un primissimo bilancio del nuovo «bussolotto elettronico» posto nei pressi del presbiterio per poter fare le offerte con il Bancomat o la carta di credito. «Il sistema – ha aggiunto don Andrea - è semplice da utilizzare perché il display indica man mano i vari passaggi da fare». E tra le persone che hanno fatto le offerte c’era soddisfazione per essere riuscite a fare l’offerta in modo innovativo. Una signora si è un po’ inceppata sbagliando il pin, ma alla fine è riuscita pure lei nell’intento. Il nuovo sistema ha suscitato parecchia curiosità, tanto che si è occupato della innovazione anche Sky Tg24 e domani mattina è attesa da Milano una troupe del Tg3 per un servizio. Al termine della funzione, al momento degli avvisi, don Andrea ha ricordato che quella di ieri era la giornata per il sostentamento del clero.

