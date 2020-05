VIDEO Elena Bernardi: 'La mia parodia di Harry Potter dedicata a mamma e papà'

CASALMAGGIORE (31 maggio 2020) - Dalla presentazione ufficiale del libro d’esordio di Elena Bernardi «Perry Spotter e la Perla Filosofale nella camera delle grotte turchesi», avvenuta nella sede della casa editrice Marco Serra Tarantola Editore di Brescia, è stato realizzato un video. Il volume, che l’autrice di Casalmaggiore, 28enne studentessa universitaria in Beni Culturali, ha dedicato a sua mamma Maria Lucia e al suo papà Angelo, è disponibile on line sul sito tarantola.it, su quello di Amazon (Italia e Spagna) e su libreriauniversitaria.it. Si tratta di un’opera appartenente al mondo del fantasy-comic con una parodia sul famoso mago Harry Potter, scritta come una pièce teatrale. Ma chi è Perry Spotter? È un giovane stregone, abbandonato in tenera età dai genitori e affidato alle cure degli zii, il quale scopre al compimento dei suoi quattordici anni la verità: il suo destino è segnato da una profezia che lo lega alla figura di un oscuro stregone.