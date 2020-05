VIDEO Unità Pastorale del Fiume, come visitare le nostre chiese

RONCADELLO PO/CICOGNARA/COGOZZO (5 maggio 20209 - Don Andrea Spreafico, parroco dell'Unità pastorale 'Beata Vergine delle Grazie', che comprende le Parrocchie di Cogozzo, Cicognara e Roncadello Po, in un video illustra le procedure per fare una breve visita in chiesa in maniera ordinata e sicura. Il calendario delle riaperture prevede mercoledì 6 maggio per Cogozzo, giovedì 7 maggio per Cicognara e venerdì 8 maggio per Roncadello.