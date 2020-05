VIDEO Successo per il Casalmaggiore Jazz Day su YouTube

CASALMAGGIORE (1 maggio 2020) Più di due ore e un quarto ricchissime di musica, aperte dalla vecchia sigla in bianco e nero dei programmi Rai e dal doppiaggio in salsa locale di Robert De Niro e Nick Nolte da una scena del film “Cape fear”. Il Casalmaggiore Jazz Day, ieri sera, non si è svolto al teatro Comunale ma, causa emergenza Covid-19, in streaming video su YouTube, grazie al contributo da casa di una trentina di musicisti. “Abbiamo riflettuto se fosse il caso di organizzare qualcosa e alla fine abbiamo deciso di sì, anche per ricordare il senso di comunità - ha esordito Andrea Acquaroni, che ha presentato la serata, ha suonato basso e percussioni e curato l’emissione dei vari video -. E poi è un impegno che abbiamo preso e vogliamo mantenerlo. Sicuramente in questo momento il pensiero principale va alle persone che sono in prima linea del nostro ospedale Oglio Po, al quale dedichiamo la serata. Certo, ci manca la vicinanza, ma l’impegno e l’entusiasmo sono immutati. Ne hanno guadagnato un po’ la fantasia e l’immaginazione".

Poi il via ad una carrellata di musica, non solo jazz. Acquatoni ha ringraziato i suoi compagni di viaggio Giampietro Lazzari, Silvio Buzzi, Stefano Asinari, Luca Bernardi, Marco Goi, Giovanni Manfredi, Emanuele Piseri. Tanti brani, tra cui "Somewhere over the rainbow" eseguito da Emilio Soana. Picchi di quasi 400 persone collegate in contemporanea a seguire in diretta, moltissimi messaggi di complimenti, già oltre 2300 le visualizzazioni questa mattina. Pieno successo.

