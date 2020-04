VIDEO L'"esercito della pace" invade le strade

RECORFANO DI VOLTIDO (13 aprile 2020) - Immagini di vita bucolica stamattina nel territorio casalasco, grazie al gregge di pecore di Pierino Palazzi, bergamasco di origine, residente a Solarolo Monasterolo, frazione di Motta Baluffi. Palazzi è un allevatore appassionatissimo del suo lavoro e stamattina è transitato con centinaia di pecore, attentamente controllate dai cani, per Recorfano e le zone vicine. “Nel grande gruppo - spiega il sindaco Giorgio Borghetti - c’erano anche cavalli e una mucca, al seguito per fornire eventualmente latte agli agnellini che ne avessero bisogno, alimentati con il biberon da Palazzi in caso di necessità. Il gregge è stato accompagnato a brucare l’erba in appezzamenti di terreno preventivamente concessi dai rispettivi proprietari”. Pierino ha tre figli che si stanno appassionando molto al lavoro, certamente molto faticoso, del papà. “Il sindaco di Solarolo Rainerio Vittorio Ceresini - osserva Borghetti - ha usato un’espressione efficace, definendolo ‘l’esercito della pace’”.