VIDEO Lo spot ironico del Listone su Trenord

CASALMAGGIORE (23 febbraio 2020) - "Un progetto nato in seno al Listone, in seguito al fastidio generato da uno spot di Trenord che suona come una presa in giro per le migliaia di pendolari che ogni giorno usano i treni in Lombardia".

Così i componenti della lista di minoranza di Casalmaggiore illustrano le motivazioni alla base del video diffuso in rete per ironizzare sul video pubblicitario di Trenord. "Usiamo l’ironia, per denunciare le vere condizioni dei mezzi che Trenord utilizza sui binari della bassa Lombardia, laddove i treni nuovi non arriveranno mai", dicono i componenti del Listone. Protagonisti in video Maurizio Toscani, Alberto Capelli, Wiem Mathklouthi e Barbara Ghezzi.