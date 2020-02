VIDEO Nine Below Zero, sontuoso rock blues

CASALMAGGIORE (15 febbraio 2020) - Teatro Comunale pieno per vivere e respirare l’energia dei Nine Below Zero, per la loro terza volta a Casalmaggiore. Giovedì sera la band di Dennis Greaves (voce e chitarra) è apparsa più in forma che mai, sparando un'ora e mezzo di puro rock blues old school. E uno dei punti di forza della band è proprio la dimensione live, magistralmente catturato in quel Live At The Marqueedel 1980, considerato uno dei dischi live più belli del genere.

E anche a Casalmaggiore i Nine Below Zero non si sono risparmiati, portando sul palco il tour celebrativo dei 40 anni della band Nine Below Zero Are We There Yet? 40Th Anniversary Tour 1979-2019, ovvero un mix straordinariamente trascinante di blues, rock’n’roll, boogie, echi country, ballad dal sapore pop, riff chitarristici — che scelgono la ruvidità di Rory Gallagher o Jeff Beck piuttosto che il morbido tocco di Eric Clapton — tutto shakerato con veloci ritmi e un tocco di ironia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO