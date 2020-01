VIDEO Versace: «Il mio segreto? L’amore per il lavoro»

SABBIONETA (26 gennaio 2020) - «Sabbioneta conferma che l’Italia è il Paese più bello del mondo»: così Santo Versace ha voluto testimoniare l’ammirazione per la capitale gonzaghesca che lo ha accolto per conferirgli il prestigioso Toson d’Oro di Vespasiano Gonzaga. Il celebre imprenditore è stato premiato dal Rotary Casalmaggiore Viadana Sabbioneta presieduto da Giorgio Penazzi che accanto a sé aveva Gianluca Bocchi, il past president che aveva scelto proprio Versace come personaggio da premiare nel 2019 come ambasciatore del made in Italy nel mondo: la cerimonia è slittata a ieri in quanto il teatro All’Antica non era prima disponibile per i lavori di restauro.

Amore per il lavoro, ossequio ai doveri prima che rivendicazione di diritti, massima attenzione ai problemi della società, impegno civile: valori che il patròn della casa di moda deve ai suoi genitori. «Papà era un imprenditore, mamma lavorava nella sartoria: ci hanno insegnato — ha affermato rispondendo alle domande della giornalista Francesca Strozzi — che l’amore per il lavoro e per il fare sono i segreti per avere successo nella vita. Mai venir meno ai propri doveri e così ho fatto da sempre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO