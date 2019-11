VIDEO A Vidiceto cinghiali in fuga dalla piena del Po

VIDICETO DI CINGIA DE’ BOTTI (27 novembre 2019) - Cinghiali sempre più lontani dalle zone golenali. Il video è stato girato da Giulia Aschieri di Casalmaggiore lunedì alle 8,16 mentre percorreva la provinciale Giuseppina per recarsi al lavoro a Cremona. Anche in questo caso, come quello di Torricella del Pizzo, pare trattarsi di animali in fuga dalla piena del Po.