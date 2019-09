I Sikh sfilano per le strade di Solarolo

SOLAROLO RAINERIO (28 settembre 2019) - Oggi per la prima volta a Solarolo Rainerio, si è tenuto un grande raduno indiano con sfilata. «Si tratta del cosiddetto Nagar Kirtan, una delle feste Sikh - spiega uno degli organizzatori, Marco Laka -. Celebriamo questa giornata per festeggiare il cinquecentocinquantesimo anniversario della nascita del fondatore della religione Sikh, Guru Nanak (1469-1539). Si tratta, in sostanza, della replica della celebrazione realizzata a Martignana di Po lo scorso 8 giugno». «Dopo la sfilata - continua Laka - si può mangiare, bere e si continua a pregare». Anche questa è la dimostrazione della volontà dei Sikh di farsi conoscere in tutte le loro sfaccettature.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO