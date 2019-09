Per Roberta un altro trionfo alla Corrida

PIADENA DRIZZONA (10 settembre 2019) - Cinque anni fa vinse, per la categoria canto, interpretando ‘I surrender’ di Celine Dione. Lunedì sera Roberta Barba di Castel Goffredo, con 48 punti, si è aggiudicata anche la decima edizione della Corrida Piadenese, organizzata dalla Pro loco nell’ambito della fiera settembrina, cantando ‘Shallow’ di Lady Gaga e Bradley Cooper. Come sempre affollatissimi i giardini pubblici per lo spettacolo che indiscutibilmente richiama più persone nell’ambito della manifestazione fieristica. Appello della Pro loco: non facciamo morire il paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO