In 400 per la prima edizione della StraGussola

GUSSOLA (1 settembre 2019) - Ha fatto centro la prima edizione della StraGussola - Una camminata per la vita che è in corso di svolgimento. Ben 400 i partecipanti alla corsa camminata non competitiva. Una iniziativa che vuole promuovere lasolidarietà, la tutela della salute, l'attenzione all’importanza del movimento e le bellezze del territorio.