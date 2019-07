Piazza Spagna Sound: concerto del gruppo Mòn

CASALMAGGIORE (1 luglio 2019) - Il Piazza di Spagna Sound è un piccolo festival di musica indipendente e intraprendente giunto alla terza edizione, organizzato da Be Molle Converti con il sostegno della Pro Loco di Casalmaggiore e Salsamenteria Piàsa Vècia. Per l’occasione si sono esibiti domenica sera tre gruppi: i Mòn, Hofame e Koomari.

I Mòn sono un gruppo nato a Roma nel 2014, definiti una delle band più interessanti dell’attuale panorama musicale italiano, grazie anche al fortunato video di ‘Lungs’. Il loro sound mescola post-rock e ambient, elettrofolk e indiepop, in una tavolozza variopinta di suggestioni e armonie.