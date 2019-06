VIDEO Jake Clemons, sassofonista di Bruce Springsteen, sul listone

CASALMAGGIORE (14 giugno 2019) - Piazza Garibaldi come una porzione degli stadi che in tutto il mondo applaudono entusiasti la E-Street Band di Bruce Springsteen. Così è parso ai numerosi spettatori che ieri sera hanno applaudito sul ‘listone’ Jake Clemons, dal 2012 sassofonista del Boss. Il concerto faceva parte del cartellone di ‘Musica in Castello’, che ha ormai un solido legame col capoluogo casalasco, inserito nei Giovedì d’estate della Pro loco.