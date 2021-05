Scudetto Inter, l'urlo di gioia di Alessandro Bastoni

PIADENA (2 maggio 2021) - Ha seguito la partita decisiva - quella fra Sassuolo e Atalanta - davanti alla tv. E al triplice fischio è scattato dal divano come una molla, gridando di gioia: Alessandro Bastoni, il gioiellino della difesa nerazzurra, è campione d'Italia per la prima volta. Per il 22enne di Piadena, golden boy del calcio italiano, l'esultanza è incontenibile.

