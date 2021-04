Le regole della zona arancione

CREMONA (11 aprile 2021) - L’Italia si avvia a diventare tutta arancione, con quattro regioni in zona rossa. Campania e Puglia rimangono nella fascia di rischio più alta; confermato il rosso per la Valle d’Aosta, fascia nella quale passa anche la Sardegna. Passano in arancione Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana. I nuovi colori delle regioni entrano in vigore da domani, lunedì 12 aprile, come stabilito nelle ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza. La decisione sui colori delle regioni arriva dopo i dati del monitoraggio settimanale dell’Iss e del ministero della Salute sull'andamento della pandemia di Coronavirus. Le zone gialle sono state escluse per decreto fino al 30 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO