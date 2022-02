Riccardo Crotti: "Prezzo del latte troppo basso, bisogna intervenire"

CREMONA - Tutta la frustazione e la preoccupazione che attanaglia il mondo degli imprenditori del settore zootecnico. E' un vero e proprio grido d'allarme quello che Riccardo Crotti, presidente di Confagricoltura Lombardia e della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, lancia attraverso questo video. "Vogliamo rappresentare al mondo politico, alle istituzioni, al consumatore, il particolare momento che sta attraversando la zootecnia da latte in Italia. In questo momento i produttori di latte, che hanno sempre garantito sugli scaffali della grande distribuzione il cibo, stanno soffrendo enormemente un prezzo del latte alla stalla al di sotto dei costi di produzione ed oggi, in virtù dell'aumento delle materie prime e dell'energia, non sono più in grado di onorare i mutui con le banche per gli investimenti effettuati per migliorare la situazione delle proprie aziende. E non sono più nemmeno in grado di pagare i fornitori. Questo è un segnale che dobbiamo dare a tutti perché oggi le aziende non sono più in grado di avere una sostenibilità. Tutti siamo d'accordo sul discorso della sostenibilità ambientale e sociale, ma dev'esserci anche una sostenibilità economica; perché quando chiude un'azienda per lo Stato è sempre una grossa perdita. Tutti ci riempiamo la bocca del Made in Italy ma se chiudono le aziende vuol dire che il nostro Made in Italy viene a mancare. E questo non è accettabile per un Paese come l'Italia che ha due grandi risorse: l'agricoltura e l'agriturismo. Se - conclude Crotti - non sosteniamo l'agricoltura, se non sosteniamo i nostri prodotti Made in Italy come Parmigiano Reggiano e Grana Padano, vuol dire che non vogliamo 'fare sistema Paese'. E questo è inaccettabile".