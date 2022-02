Sanremo, Blanco e Mahmood: "Vescovato is magic"

SANREMO - Dietro le quinte del Festival di Sanremo spunta Vescovato. Nel video di Radio Italia Blanco e Mahmood spiegano la genesi del brano "Brividi", in gara in questa 72ª edizione. Blanco, in particolare, spiega che la registrazione del ritornello è stata fatta a Vescovato. Co-autore del brano - destinato forse a vincere il festival vista la grandissima accoglienza favorevole ottenuta - è Michele Zocca, in arte Michelangelo. Nell'ultima parte dell'intervista i due artisti in gara citano la località cremonese: "Vescovato is magic".