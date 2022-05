Miss Mondo, Yasmine Tabi va in finale nazionale

PIADENA DRIZZONA - Ce l’ha fatta. Yasmine Tabi, 22 anni, venerdì sera a Lonato ha conquistato il “pass” per la finale nazionale di Miss Mondo che si terrà a Gallipoli, probabilmente il 18 giugno prossimo. La sfilata si è tenuta in piazza in Piazza Martiri della Libertà, con l’animazione a cura di dj Spyne e Pippo Palmieri di Radio 105, gli stessi protagonisti della serata settembrina in piazza Garibaldi a Piadena, presentata da Bobo, in cui Yasmine conquistò il diritto di prendere parte alla selezione regionale finale di Miss Mondo Lombardia.



“Non me l’aspettavo”, commenta la giovanissima, che risiede a Vho di Piadena. “Io parto sempre con l’idea di divertirmi e di conoscere gente. Se poi arriva qualcosa di positivo, tanto meglio”. Venerdì sera sul palco hanno sfilato 22 ragazze, tutte provenienti da precedenti selezioni effettuate in varie località della Lombardia. Quattro le uscite: due in costume da bagno, una in abiti casual e una in abito elegante. Ogni volta, è toccato a Yasmine sfilare per prima. In parallelo alla competizione, le ragazze hanno sfilato anche per presentare i nuovi abiti di U-Power, la ditta specializzata in abbigliamento anti-infortunistico.

La 22enne era sostenuta dal tifo in presenza della mamma, della nonna, dei fratelli, del fidanzato e della mamma di quest’ultimo. “Quando hanno detto il mio nome ero sinceramente un po’ scioccata. Sono molto contenta. È la terza sfilata che faccio ed è la terza fascia che vinco, non mi posso lamentare”, sorride Yasmine. “Adesso - prosegue la giovanissima - sono già un pochino agitata per Gallipoli. Lì dovremo effettuare alcune prove, tra sport, shooting fotografici, inglese eccetera. Però, com’è successo per Lonato, parto con la voglia di divertirmi e di conoscere tantissime ragazze. Prendo questo concorso come un momento di crescita personale”. Yasmine ha esordito sulle passerelle a luglio dello scorso anno, conquistando la fascia di «Miss Europa dolcezza» a Lecce nell’ambito della finalissima del concorso «Miss Europa in Italy». Gestisce un sito di e-commerce di alta moda. Ha avuto in passato esperienze come barista.