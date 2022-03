SAN DANIELE PO - Quattro caprioli avvistati nella golena di San Daniele Po. Un’immagine a cui si è quasi abituati, visto che la loro presenza ormai è conclamata in Pianura Padana, ma che lascia ancora un certo stupore. Se poi avviene durante una passeggiata con il proprio fedele amico a quattro zampe, non si può non rimanere incantati da questo tipo di incontro. In mezzo al campo infatti si sono presentati quattro caprioli che appena hanno percepito la presenza dell’essere umano, sono scappati, allontanandosi.



Non è la prima volta che nel paese in riva al Grande Fiume vengono avvistati i caprioli. Addirittura in passato un esemplare era finito in pieno centro ed era rimasto intrappolato nel campo da calcio dell’oratorio. Grazie ad un colpo di fortuna, con l’aiuto di alcune persone, l’animale aveva trovato un varco ed era riuscito a liberarsi. Dopo aver vagato per il paese, era riuscito a raggiungere l’argine maestro e si era diretto verso Sommo con Porto.