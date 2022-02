Lo chef Chiari: "Venti sacchi di immondizia abbandonati sull'argine a Bocca Bassa"

VIADANA - "Questa è la civiltà, una ventina di sacchi di immondizia sull'argine a Bocca Bassa": un commento a metà fra l'arrabbiatura e la profonda delusione per presentare un video girato da Giuseppe Chiari, noto chef del Viadanese, nel corso di un passaggio serale sull'argine che ricade nel Parco Oglio Sud. Nelle immagini postate sulla sua pagina Facebook si vedono nitidamente i sacchi di immondizia in fila mentre l'auto passa sulla via alzaia. Uno dietro l'altro, quasi posati per farli notare nel loro "ordine", che in realtà denuncia un notevole "disordine" di civiltà. Irriferibili i commenti al post.