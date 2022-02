Ramona: "Io sul taxi insieme a Luca. Ecco com'é andata quella notte"

CREMONA - «Un aggettivo per descrivere Luca? Un aggettivo non basta, anzi». Poi, Alessia ne sventaglia un bel po’: simpatico altruista, generoso, cordiale, premuroso, fantastico rafforzato da «estremamente». Per Ramona, lei che è figlia unica, Luca «è come un fratello». Luca Lombardo, Alessia Minchillo, Ramona Dandu, 27, 26 e 25 anni. Un’amicizia nata negli anni dell’adolescenza, via via cementata. Inossidabile. La notte di Natale, Luca, Ramona e Alessia erano sul taxi-van che da piazza Marconi li ha portati all’hotel B&B in via Mantova, dopo una serata trascorsa alla Chiave di Bacco. Pernottare fuori casa quando si tira tardi, lo avevano già fatto altre volte. Il taxi lo guidava Giovanni Carrera, 68 anni, da tre giorni agli arresti domiciliari. Il pm gli contesta di aver sequestrato sul taxi Luca e di lesioni personali gravissime al ragazzo, caduto dall’auto in corsa. In questa video-intervista, Ramona riavvolge il nastro. Torna a quella notte. Lo fa dal distributore di benzina Keropetrol, in via Mantova, accanto a Luca.

VIDEO: RIPRESE E MONTAGGIO DI RICCARDO ROSSI