«Il medico risponde», la Dottoressa Moretta ci parla di «diabete gestazionale»

CREMONA – Nuovo appuntamento con la nostra video rubrica dedicata alla salute di tutti in collaborazione con l’Asst di Cremona. Un appuntamento settimanale che tratterà un argomento specifico con l’aiuto di uno specialista dell'Ospedale Maggiore.

L'argomento di questa puntata è il «diabete gestazionale» e ne parliamo con la dottoressa Rosa Moretta, dirigente medico del Centro diabetologico dell'Ospedale Maggiore di Cremona, che analizza l'insorgenza del disturbo, gli screening da effettuare, le terapie da mettere in pratica: «Per diabete gestazionale si intende un'alterazione della tolleranza ai carboidrati che viene riscontrata per la prima volta in corso di gravidanza. Negli ultimi anni si è registrata una crescita dell'incidenza dei casi anche per un aumento dell'età media delle donne che si trovano ad affrontare la gravidanza».

