Fiera di Cremona, Guidesi: "Fondamentali le sinergie e la gestione imprenditoriale"

CREMONA - Nella sua intervista al direttore Marco Bencivenga, l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guigo Guidesi, è stato sollecitato sul tema della Fiera di Cremona: «Parlo del settore a 360 gradi, non mi occupo dei singoli eventi. Alcuni enti fieristici devono cambiare; non lo diciamo noi, lo chiede il mercato. E’ sbagliato dire che oggi le fiere non servono più; al contrario, sono ancora più utili oggi che una volta. Ma bisogna andare nella direzione del mercato: con gestioni manageriali (stiamo parlando di aziende). Per questo siamo stati l’unica Regione in Italia a prevedere un apposito strumento dedicato ai quartieri fieristici; affiancando il ristori per le perdite di questi mesi ad una forte attenzione per la strategia e gli investimenti, dunque per il futuro. Alla sinergia ed allo scambio di competenze con gli altri quartieri fieristici. Le fiere funzionano se diventano polivalenti e fanno vivere le loro comunità. Se producono eventi ‘fuori rassegna’ e scommettono sulla formazione professionale. Insieme alle Fiere ed ai loro soci dobbiamo andare in quella direzione. Noi abbiamo fatto la nosra parte, e CremonaFiere lo sa".