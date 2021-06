"Il Coraggio di Scegliere", la pandemia e l'importanza del vaccino

CASALMAGGIORE/VIADANA - Dopo 10 giorni di riprese, 10 operatori all’opera, 94 persone tra attori e comparse. 450 ciak-azione, 2.520 minuti di girato, 4.000 giga di registrazioni, 6.400 scatti di back stage, prodotto da Global Pix srl per il Rotary club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta, Rotaract e Inner Wheel è stato pubblicato su YouTube il cortometraggio "Il Coraggio di Scegliere", creato per sensibilizzare le persone sulla necessità di effettuare la vaccinazione anti Covid-19.

Il video è stato presentato in anteprima al Teatro all’Antica di Sabbioneta, nel corso di una serata presentata da Gianluca Federici di Radio Circuito 29. “L’idea del video, unico nel suo genere - ha spiegato il presidente del Rotary Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta Vincenzo Corbisiero -, è nata da Alessandro Maroli e Chiara Bocchi. Ringrazio la Global Pix che ci ha messo a disposizione l’attrezzatura e quanti ci hanno aiutato, come i Comuni di Sabbioneta, Pomponesco, Casalmaggiore, Viadana, la Fondazione Aragona di San Giovanni in Croce, la pubblica assistenza Padana Soccorso, le polizie locali, le pro loco, le associazioni del territorio e tanti altri, a partire dalle comparse. I protagonisti del corto sono l’esordiente Christian Soldi ed Erminio Zanoni, che solitamente calca il palcoscenico dei teatri con commedie dialettali. Un grazie è andato anche a loro come a Cristiano Maramotti per la colonna sonora originale, a Elena Federici e naturalmente al regista Massimiliano Barosi”.