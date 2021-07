La Cattedrale si ammoderna: ti piace il progetto?

CREMONA - C'è il progetto per la rielaborazione dell’area presbiterale della Cattedrale con la definitiva sistemazione dell’altare, dell’ambone e della cattedra vescovile, da anni affidati a strutture mobili diventate sempre più inadeguate. Per la Curia un adeguamento non più rimandabile.

Il progetto è dunque cosa fatta (la giuria riunita a Palazzo vescovile ha decretato vincitrice del bando la proposta formulata dell’architetto coordinatore Massimiliano Valdinoci) e alcuni rendering, cioè le immagini di come sarà la Cattedrale nell’immediato futuro, sono state pubblicate sul sito della Diocesi e sulla sua pagina social. Suscitando un vespaio di pungenti polemiche. In base a quanto è dato sapere, in realtà assai poco, si tratterrà di un adeguamento dell’apparato esistente che rimane dov’è, ma viene, diciamo così, rinnovato nelle linee architettoniche, guadagnando, a quanto pare, in funzionalità e sicurezza. Tu che cosa ne pensi?