Green pass obbligatorio dal 6 agosto: decisione giusta?

Dal 6 agosto Green pass obbligatorio per sedersi al ristorante e nei bar al chiuso. Servirà anche per i grandi eventi, cinema, palestre e per andare allo stadio. Sarà valido con una dose di vaccino, tampone negativo delle 48 ore prima o per chi è guarito da 6 mesi. Lo prevede il nuovo decreto legge Covid, che entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta. Restano chiuse le discoteche. Cosa ne pensi?