Nuovo Dpcm: ritorno in classe dopo Pasqua, cosa ne pensi?

CREMONA (1 aprile 2021) - Si torna in classe fino alla prima media in tutta Italia, zone rosse comprese, e i governatori non potranno emanare ordinanze più restrittive per sospendere l'attività in presenza. E' la disposizione emanata dal governo Draghi nel Dpcm firmato ieri e che entra in vigore dopo le vacanze di Pasqua. In merito alla scuola si legge: «Dal 7 aprile al 30 aprile è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi» fino alla prima media, si legge. Una disposizione che «non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e, delle Province autonome».

Secondo le rilevazioni dell'EngageMinds Hub della Cattolica, però, il 51% degli italiani crede che il ritorno alle lezioni in presenza determinerà un aumento dei contagi. E tu, cosa ne pensi, sei favorevole o contrario? Vota il nostro sondaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO