Lugli, licenziamento e richiesta danni: cosa ne pensi?

CREMONA (10 marzo 2021) - Cresce la polemica sul caso della pallavolista Lara Lugli (ex Vbc Casalmaggiore), tesserata del Volley Pordenone in B1 e citata per danni dalla sua società per essere rimasta incinta. Di oggi anche l'intervento del presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che su Twitter ha scritto: «Invocare la condanna della pallavolista Lara Lugli perché in maternità è una violenza contro le donne. La maternità ha un insostituibile valore personale e sociale». E tu cosa ne pensi? Vota il nostro sondaggio.

