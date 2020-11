Con il passaggio dalla zona rossa all'arancione, cosa cambia per te?

CREMONA (30 novembre 2020) - Il passaggio dalla zona rossa alla zona arancione in Lombardia, è stato salutato con soddisfazione soprattutto dai commercianti che hanno potuto riaprire i propri negozi e dai ragazzi delle scuole medie che sono tornati in aula per le lezioni in presenza. Ma per te, qual è il cambiamento più significativo?

