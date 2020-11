Pressing delle Regioni sul Governo per cambiare colore: tu cosa ne pensi?

CREMONA (17 novembre 2020) - Dopo due settimane di misure restrittive per le regioni rosse e arancioni potrebbero essere possibili, nella terza settimana, quella di monitoraggio e verifica, "allentamenti per alcune aree, ma questa cosa va ancora stabilita". Una fonte del governo apre con estrema cautela alla speranza per i territori più penalizzati dalle norme anti-Covid, mentre resta prevalente la linea del rigore e non si spegne la polemica di alcuni governatori in vista delle prossime 'pagelle' sul contrasto al virus e soprattutto del Natale. E tu cosa ne pensi? Sei d'accordo o ritieni sia ancora troppo presto? Vota il nostro sondaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO