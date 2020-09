Il 77% degli italiani ha paura del Covid. Lunedì riaprono le scuole: tu sei?

CREMONA (12 settembre 2020) - Gli italiani hanno ancora paura del Covid. E’ quanto emerge da un sondaggio di Euromedia Research per Italpress. Su un campione di mille persone intervistate, il 77% ha ammesso di avere ancora timore per la diffusione del virus, percentuale che sale all’80,1%, nel caso delle donne e si attesta al 73,7% per gli uomini.

In questo scenario, lunedì prossimo, 14 settembre, riaprono le scuole. Tu sei?