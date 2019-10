Nazionale di calcio con la maglia verde: sei d'accordo?

Indigna e fa discutere il kit pensato da Puma per la nazionale italiana di calcio che sabato 12 ottobre, contro la Grecia, indosserà una divisa dalle verdi sfumature per staccare il tanto desiderato pass per l’Europeo 2020 dal quale gli ex azzurri sono ancora divisi soltanto da una vittoria. La scelta ha scatenato dibattiti, qualche indignazione, alcuni apprezzamenti. Ma tu, sei d'accordo o avresti preferito la tradizionale maglia azzurra?