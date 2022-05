ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Covid: in Lombardia 3.399 nuovi casi, 90 in provincia. Il mosaico di Mario Lodi è tornato a casa: folla e festa al Vho. La Luna si veste di rosso, nella notte fra 15 e 16 maggio l’eclissi totale. Calcio, un pareggio per l'ultima stagionale del Crema. Addestramento cani: in diretta da piazza Roma lo show del Gruppo Cinofili