ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Cremonese in A, è festa allo Zini: tifosi impazziti di gioia. Caso Martinotti, il teste del pm: «I pazienti? Esseri umani. Non sono un pezzo di carne». Tamponamento e auto in fiamme: la conducente si mette in salvo. Covid, in Lombardia 6.157 nuovi casi e 12 decessi. Stazioni territorio dei vandali, Moggi: «Fermare il degrado»