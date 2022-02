ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Dirottatore del bus, la Cassazione conferma i 19 anni inflitti in Appello. AST, il debutto di Arvedi: "Che emozione vedere sventolare la bandiera italiana". Covid, in Lombardia 14.989 nuovi casi e 125 decessi. Lotta al crimine, un arresto e due denunce. Quirinale, Mattarella ha giurato: 'Non mi sottraggo'