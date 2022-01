ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Covid, in provincia 15 vittime in 10 giorni, ma il picco dei contagi sembra superato. Il caso Pamiro resta aperto: nuove indagini. "Stazioni sicure", a Cremona il protocollo di Regione Lombardia. Calcio, per il cremasco Stanga esordio in A con il Milan