Cremonese, settimana di lavoro per la panchina

CREMONA - Parte una nuova settimana in cui la Cremonese cercherà di sbloccare la ricerca del nuovo allenatore per la prossima stagione.

Oggi i dirigenti grigiorossi saranno in sede (dovrebbe unirsi anche Braida dopo alcuni giorni trascorsi a Milano) per fare il punto della situazione. In queste ore è attesa anche la risoluzione del contratto con il tecnico Fabio Pecchia che nei prossimi giorni dovrebbe ufficializzare l’accordo raggiunto con il Parma per le prossime due stagioni.

LA ROSA DEI CANDIDATI

La rosa dei candidati grigiorossi vede sempre Alvini del Perugia tra i favoriti dopo la suggestione Pirlo, che però al momento non ha ricevuto contatti.

In seconda battuta restano validi i profili dell’ex Venezia Paolo Zanetti, dell’ex Udinese Luca Gotti, ma anche i nomi di Leonardo Semplici e Rolando Maran.

Qualcosa di concreto potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, anche se la ricerca richiede pazienza. Fra poco più di un mese la Cremonese si radunerà per dare il via alla nuova stagione sportiva e dopo la metà di luglio scatterà il ritiro a Dimaro dove prima lavorerà il Napoli.