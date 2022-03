NEW YORK - Mike Tyson vende caramelle alla cannabis a forma di orecchio mozzato. Dell'orecchio di Evander Holyfield, che proprio Tyson morse durante il match per il mondiale dei pesi massimi del 28 giugno 1997, noto come "The bite fight". E che ora diventa un'idea di marketing.

Un’ azienda dell’ex pugile, oggi 55enne, ha deciso infatti di produrre caramelle di cannabis a forma di orecchio a cui manca una piccola parte, proprio quella che Tyson strappò all'avversario e poi sputò sul ring.

INCONTRO PASSATO ALLA STORIA.

Un incontro passato alla storia che a distanza di 25 anni (era il 28 giugno del 1997) tutti ricordano ancora. Mai nessuno avrebbe pensato però ad un commercio di questo tipo. Nessuno tranne l'ex campione che crede molto nelle "Mike Bites". Questo il nome che compare sulla confezione di pasticche lanciate sul mercato.