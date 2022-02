Volley serie A1, pazza Casalmaggiore a Bergamo: rimonta e mezza salvezza

BERGAMO - È una pazza Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore quella che finisce ad un passo dal ko tecnico a Bergamo prima di suonare la carica ed armare una rimonta pazzesca che l’ha portata al successo dopo otto sconfitte consecutive e soprattutto a guadagnare mezza salvezza. E’ servita la follia per riemergere dalle paludi di un risultato già scritto, sotto 2-0 e 16-12 nel terzo set, ribaltando l’inerzia consolidata e andando ad imporre a Bergamo un tie break inimmaginabile sin lì.

La vittoria ha un peso specifico incredibile, non solo per la classifica, che ora fa molta meno paura, ma anche per il morale, perché conquistata soffrendo quando ormai pareva scritto il destino di un match segnato e con esso quello di una stagione. Per oltre due set, le ragazze di coach Volpini ancora orfano di Rahimova (in panchina per onor di firma, ma senza provare la fase d’attacco nemmeno in riscaldamento) e con Bechis recuperata in extremis ma panchinata in avvio, sono state in balia dell’avversario, tenute a galla nel punteggio più da qualche errore delle orobiche e da qualche fiammata estemporanea che dal proprio gioco. Poi, l'incredibile twist. Sulle ali dell’entusiasmo le rosa sono volate alte, mentre Bergamo si è depressa: così è maturata la rimonta perfetta.